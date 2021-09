Sint-Truiden

Wie gek is van alles wat met vliegtuigen te maken heeft, kon zaterdag in hogere sferen geraken op de Aviation & Airline Collectors Event, een verkoopbeurs van luchtvaartartikelen in Brustem. Kevin en Ann uit Nieuwerkerken sloegen er drie vliegtuigzetels op de kop. “Voor in onze poolhouse”, zegt het koppel.