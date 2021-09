Max Verstappen vliegt naar de pole en zorgt voor ‘Hollands feestje’ in Zandvoort

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na 36 jaar afwezigheid vindt er voor het eerste een F1-kwalificatie plaats op het circuit van Zandvoort en dat zorgde niet alleen op de baan maar ook op de tribunes voor geweldige beelden.

Vooral toen Max Verstappen uit de pitlane reed kwam er een oorverdovend lawaai vanuit de tribunes, Verstappen werd bijna letterlijk vooruit gestuwd door het publiek.

Aan het einde van Q1 vonden we verrassend genoeg beide Ferrari‘s helemaal bovenaan terug. Sebastian Vettel was bezig aan een snelle ronde maar kon vlak voor de laatste bocht maar net een zware crash met beide Haas F1-bolides vermijden.

Verrassende uitvaller was Sergio Perez, die niet verder geraakte dan een zestiende tijd omdat hij te laat over de finish reed om nog aan een nieuwe snelle ronde te kunnen beginnen.

In Q2 zagen we Max Verstappen al meteen vroeg de baan op gaan en een zeer snelle tijd neerzetten. De Nederlander zette zo meteen de concurrentie serieus onder druk.

Met nog een dikke drie minuten op de klok kregen we ook in Q2 een rode vlag, waarmee de ‘rode draad’ werd doorgetrokken. Iedere sessie tot dusver in Zandvoort werd immers onderbroken met een rode vlag. Deze keer was George Russell de veroorzaker, de jonge Brit verloor de controle over zijn wagen en schoof tot tegen de bandenmuur.

Toen Q2 vervolgens werd hervat was het al snel opnieuw ‘code rood’. We kregen immers een nieuwe rode vlag omdat ook de tweede Williams van de baan ging. Nicholas Latifi crashte zwaar in de Tecpro barriers maar kon wel zelf uit de wagen stappen. Door de crash zat Q2 er meteen ook op.

Verstappen moest net als de overige rijders wachten tot Q3 eindelijk van start zou gaan, de Nederlander was uiteraard de favoriet voor het veroveren van de polepositie.

Toen Q3 werd aangevat ging Max Verstappen meteen de baan op en hij zette met 1:08.923 meteen een knaltijd op de tabellen. Valtteri Bottas strandde op bijna drie tienden en Lewis Hamilton moest zelfs genoegen nemen met de derde tijd.

Er volgde uiteraard nog een tweede ultieme poging maar wie zou Max Verstappen nog van de polepositie houden?