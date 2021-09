Italië boven in Houffalize: Sonny Colbrelli overklast iedereen en wint de koninginnenrit van de Benelux Tour

De Italiaanse kampioen Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) heeft zaterdag de zesde en voorlaatste etappe in de Benelux Tour (World Tour) gewonnen. Hij is ook de nieuwe leider. De 31-jarige Colbrelli was de beste in de koninginnenrit over 207,6 km tussen Ottignies-Louvain-la-Neuve en Houffalize.

De renners kregen in de Ardennen tien beklimmingen en 3.000 hoogtemeters voorgeschoteld. Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) en ex-Tourwinnaar Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) tekenden voor de vlucht van de dag. Ze reden weg na 10 km en verzamelden een maximale voorsprong van zo’n zeven minuten. Op 49 km van de meet werd Thomas, die Rickaert er eerder had afgereden, opnieuw gegrepen.

Marc Hirschi (UAE-Team Emirates), Mohoric en Colbrelli kozen vervolgens het hazenpad op het lokale circuit. Die laatste bleek in de kopgroep de sterkste en ging alleen door. Daags na zijn tweede plaats in Bilzen (in de sprint achter Caleb Ewan) was het nu wel raak voor de Italiaan.

Colbrelli had aan de streep 42 seconden voorsprong op zijn Sloveense teamgenoot Mohoric. Die won de sprint van een achtervolgend groepje voor vier Belgen: Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tiesj Benoot (DSM), Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) en Tim Wellens (Lotto Soudal).

In het algemene klassement neemt Colbrelli de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ). Zondag eindigt de Belgisch-Nederlandse rittenkoers met een etappe over 181,8 km tussen Namen en Geraardsbergen. Onderweg moet het peloton drie keer over de iconische Muur van Geraardsbergen en Bosberg.

Uitslag:

1. Sonny Colbrelli

2. Matej Mohoric +42”

3. Jasper Stuyven

4. Tiesj Benoot

5. Victor Campenaerts

6. Tim Wellens

7. Marc Hirshi

8. Tom Dumoulin

9. Nikias Arndt +1’02”

10. Gianni Vermeersch

Stand:

1. Sonny Colbrelli

2. Matej Mohoric +51”

3. Victor Campenaerts +53”

4. Stefan Küng +1’07”

5. Luke Durbridge +1’09”