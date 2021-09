Martinez verwacht lastige partij tegen Tsjechië, Lukaku speelt 100ste interland: “We zitten nog niet op onze top”

Zondag (20u45) zijn de Rode Duivels toe aan deel twee van hun drieluik van september in de kwalificaties voor het WK 2022, een thuiswedstrijd tegen Tsjechië. “Het wordt een fantastische match om naar te kijken, met twee teams die vooruit zullen trekken en willen scoren”, verklaarde bondscoach Roberto Martinez zaterdag op een persconferentie in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Verder strooide hij met lof naar Romelu Lukaku.

In Tsjechië bleven de Rode Duivels in maart op een 1-1 gelijkspel steken. Op het uur was er een klasseflits van Romelu Lukaku nodig om een punt uit de brand te slepen. Diezelfde Lukaku viert zondag zijn 100e cap. “Ik mag me gelukkig prijzen dat ik Romelu heb zien ontwikkelen”, vertelde Martinez, die al bij Everton met Lukaku samenwerkte. “Hij is een icoon van het Belgisch voetbal. Morgen moet er een groot feest zijn in het stadion. 100 caps op je 28e, 66 doelpunten... Hij heeft al voor verschillende Europese topclubs gespeeld. Romelu wil steeds beter worden, zijn houding is fenomenaal. Hopelijk kan hij de kaap van 150 caps ronden. Spelers als Romelu zie je niet vaak. We moeten hem bedanken voor zijn engagement voor de nationale ploeg.”

Voor de komende opponent is Martinez beducht. “Tsjechië presteerde echt goed op het EK (in kwartfinales uitgeschakeld door Denemarken, nvdr.) en ook in Praag speelden ze goed tegen ons. Ze nemen risico’s en spelen heel dynamisch. Tsjechië is een goed team, er zit een duidelijk idee achter die ploeg. De Tsjechen hebben veel sterke punten. Ze kunnen met zeven à acht spelers aanvallen. Ook hun backs zijn offensief sterk. Ze doen goed aan mandekking en verdedigen met veel overgave. En wanneer ze de bal recupereren, zijn ze aartsgevaarlijk. In Praag hadden we de match kunnen verliezen, maar ook kunnen winnen. Uiteindelijk pakten we een punt. Dit is een belangrijke match met het oog op de eindrangschikking in de poule. We moeten nu van het thuisvoordeel profiteren, wat we door de coronapandemie eerder niet konden doen.”

© BELGA

De stap van Eden

Tegen Tsjechië spelen de troepen van Martinez hun eerste thuismatch met publiek in bijna twee jaar. De laatste wedstrijd van de Rode Duivels voor de trouwe thuisaanhang zonder bubbelbeperkingen dateert al van 19 november 2019, toen de Duivels een klinkende 6-1 overwinning tegen Cyprus behaalden. “We zijn heel opgewonden”, stelde Martinez. “Het lijkt erop dat we wat terugkeren naar normaliteit. Voetbal met lege stadions, dat slaat nergens op. Nu kunnen we eindelijk weer emoties delen met de supporters. We kijken er erg naar uit.”

De Rode Duivels wonnen donderdagavond met 2-5 op bezoek in Estland. In die partij leek Eden Hazard, die twee seizoenen met blessureleed achter de rug heeft, opnieuw zonder muizenissen te spelen. “Ik heb nu een Eden gezien die een stap vooruit heeft gezet in vergelijking met het EK. Tegen Estland speelde hij helemaal pijnvrij. Als hij pijnvrij blijft en minuten maakt, dan zullen we opnieuw een speler zien die een wedstrijd met een actie kan beslissen. Hij zet volgens mij nu stappen in die richting. De voorbije twee jaar heeft hij veel afgezien. Eindelijk wordt hij weer zichzelf. Zijn voordeel is zijn enorme talent, en dat heeft hij nooit verloren. Hij zal opnieuw tonen wat hij presteerde voor zijn periode bij Real Madrid.”

Met tien op twaalf behouden de Belgen in groep E een voorsprong van drie punten op Tsjechië (7), dat niet verder kwam dan een magere 1-0 zege tegen Wit-Rusland. De Wit-Russen kregen eerder een 8-0 pandoering van de Rode Duivels. Volgende week woensdag volgt nog een duel op verplaatsing tegen Wit-Rusland, dat vanwege de politieke situatie in het land in het Russische Kazan afgewerkt wordt. In november zijn de twee laatste WK-kwalificatiematchen voorzien, thuis tegen Estland en in Wales.