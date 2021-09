Doe dit maar eens na: Braziliaan scoort wereldgoal in het blindenvoetbal op de Paralympische Spelen

Brazilië heeft zich op de Paralympische Spelen opnieuw tot olympisch kampioen in het blindenvoetbal vijf tegen vijf gekroond. In de finale werd met 0-1 gewonnen van Argentinië, met dank aan Mendes. Die scoorde in de tweede periode het enige doelpunt en wat voor één. Na een sublieme solo knalde hij de bal in de rechterbovenhoek. Golazo!