Buitenaardse Annemiek van Vleuten rijdt de concurrentie helemaal aan flarden en grijpt de macht in La Vuelta

Annemiek van Vleuten heeft de derde etappe in de Ceratizit Challenge by La Vuelta (World Tour) gewonnen. De Nederlandse van Team Movistar soleerde na 107,9 km in Pereiro de Aguiar naar de zege. Ze neemt ook de leiderstrui over van Marlen Reusser. Met twee gecategoriseerde beklimmingen onderweg en 1.700 hoogtemeters te overwinnen, wist leider Marlen Reusser dat ze aan een moeilijke opdracht begon om haar trui te behouden.

De twee colletjes lagen in het begin van de wedstrijd, in het slot ging het vooral in dalende lijn. Dus moest het gebeuren in de eerste helft van de koers wist Annemiek van Vleuten vrijdag te vertellen. Ze hield woord en na 45 km trok ze in de aanval. Ze kreeg nog drie anderen met zich mee: Blanka Vas, Elisa Longo Borghini en Kasia Niewiadoma. Voor de olympische kampioene tegen de klok ging het evenwel niet snel genoeg bergop en ze ontdeed zich ook van haar metgezellen.

In geen tijd reed ze een bonus van twee minuten bij elkaar. In het laatste deel kwam ze niet meer in de problemen en ze soleerde naar de zege, met 2:48 voorsprong op Liane Lippert die het sprintje om de tweede plek won van Kasia Niewiadoma. Leider Reusser verloor meer dan drie minuten en moet haar leiderstrui afstaan aan Van Vleuten.

Vrijdag al won Van Vleuten de klimtijdrit. Met nog één etappe op zondag leidt de Nederlandse met 1:34 voorsprong op de Zwitserse.