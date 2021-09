Zware domper voor shorttrackers Stijn en Hanne Desmet richting Olympische Winterspelen

Stijn Desmet liep in het Italiaanse Courmayeur een beenblessure op en zijn zus Hanne een hersenschudding. Stijn is bij zijn ouders in Mechelen. Hanne, in maart tweede bij het WK op de 1.000 meter, vertoeft na onderzoek in een Italiaans ziekenhuis nog in het trainingskamp.

“Het viel nog mee”, zegt Stijn Desmet, die bij de training een week geleden werd geraakt door de Nederlander Bram Steenaart, die een enkel brak. De val leverde Stijn botschade aan het onderbeen op. “Ik kan nu alleen heel licht trainen, wandelen en fietsen.”

Stijn en Hanne Desmet zijn van plan zich op 13 september in Heerenveen te melden om met de Nederlandse selectie de training voor de Spelen te hervatten. Stijn Desmet denkt begin oktober bij de Invitation Cup in Heerenveen op de 500 meter te kunnen starten. De eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen staat eind oktober op de olympische piste van Peking op het programma.