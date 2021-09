Natalia over haar toekomst als moeder en artiest: “Kinderen doen je prioriteiten veranderen”

Natalia over haar fulltime jobs als moeder en artiest

Viva Natalia. In ‘The best of’ op VTM vieren collega’s dinsdag de hits van ’s lands strafste strot. En dat, als het van Natalia Druyts (40) zelve afhangt, met nog maar een halve carrière achter de kiezen. Hoe ver reiken de toekomstdromen nog bij onze Vlaamse Tina Turner, de Belgische ‘Queen of soul’, als haar leven straks niet om één maar twee kleine Druytsen draait? “Kinderen doen je prioriteiten veranderen. Van het buitenland droom ik niet meer.”