Opmerkelijke statistiek: met gemiddeld 300 dagelijkse sterfgevallen is er geen oversterfte meer in ons land. We zitten met dat aantal overlijdens op het niveau van voor de coronacrisis, want tussen 2015 en 2019 overleden elke dag gemiddeld tussen de 295 en 303 mensen. Dat meldt VRT NWS op basis van cijfers van Statbel.