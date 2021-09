Sven De Leijer wordt voor het eerst vader: “Ons leven gaat hard veranderen, dat besef ik”

Presentator Sven De Leijer (42) wordt voor het eerst papa. “Een jongetje”, zo vertelde hij in het Radio 2-programma De vijver van Siska.

Het eerste kindje van de presentator wordt eind november verwacht, zei De Leijer. “Het wordt een druk najaar. We zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen voor Vrede op Aarde, in december op Eén. Dan zal de baby er al zijn, dus we willen nu al een aantal dingen vastleggen.”

Voor zijn zoon er is, ging De Leijer afgelopen zomer nog eens op vakantie met zijn vrouw. “Vooral daar heb ik hard gemerkt hoe ons leven gaat veranderen. Ik besefte dat het de laatste keer was dat we op die manier op vakantie kunnen gaan. Met een kindje wordt vakantie waarschijnlijk helemaal anders”, zegt hij.