Afscheidnemende Kimi Räikkönen geeft forfait voor GP van Nederland na positieve coronatest: “Hij verkeerd in goede spirit”

De 41-jarige Räikkönen bleek besmet met COVID-19 na een PCR-test op de site van de Nederlandse GP. De wereldkampioen van 2007 is in een hotel in quarantaine geplaatst en stelt het volgens zijn team goed. “Hij vertoont geen symptomen en verkeert in een goede spirit”, klinkt het.

Eerder deze week maakte Räikkönen nog bekend dat 2021 zijn laatste seizoen in de F1 wordt.

De plaats van de Fin bij Alfa Romeo wordt voor de rest van het weekend ingenomen door de Poolse reserverijder Robert Kubica.

In Zandvoort wordt de dertiende manche van het WK afgewerkt. Zaterdag staan de derde oefensessie en de kwalificaties op het programma. De GP wordt zondag tussen 15 en 17 uur gereden.