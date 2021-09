Nieuwe documentaire belooft “verrassend nieuw bewijs” in verwijningszaak van Theo Hayez

De Australische nieuwszender Channel 9 zendt maandag een nieuwe documentaire uit over de verdwijning van onze landgenoot Théo Hayez in Byron Bay. De makers beloven “verrassend nieuws bewijs” in de trailer.

“Backpacker Théo Hayez was op de reis van zijn leven toen hij verdween uit Byron Bay. Twee jaar later voegt zijn familie zich bij het panel van experts van Under Investigation (het programma van Channel 9, nvdr) en openbaart verrassend nieuw bewijs waar de politie naast gekeken heeft.”

Met die wervende tekst kondigt de Australische zender de nieuwe documentaire aan. Welk bewijs het precies is, valt niet op te maken uit de trailer.

(lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hayez werd eind mei 2019 het laatst gezien in een pub in Byron Bay. Daarna is hij wandelend te zien op camerabeelden. Wat daarna met hem gebeurde, blijft tot op vandaag een groot vraagteken.

(gjs)