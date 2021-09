“Nieuwe Nadal” pakt uit met wondermooie punten en schakelt derde reekshoofd Stefanos Tsitsipas uit op US Open

Derde reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP-3) heeft zich vrijdag niet voor de achtste finales van het US Open kunnen plaatsen. In de derde ronde moest de 23-jarige Griek na 4 uur en 7 minuten het hoofd buigen voor de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP-55). Het werd 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6 en 7-6 (7/5).

De 18-jarige Alcaraz, in eigen land al de “nieuwe Nadal” genoemd, treft in de volgende ronde de Duitser Peter Gojowczyk (ATP-141). In een duel tussen twee kwalificatiespelers schakelde die de Zwitser Henri Laaksonen (ATP-130) met 3-6, 6-3, 6-1 en 6-4 uit.

Tsitsipas was dit jaar halvefinalist op het Australian Open en finalist op Roland-Garros, maar gooide op het US Open nog nooit hoge ogen. Een derde ronde is een evenaring van zijn beste resultaat. De Griek kwam tijdens het toernooi enkele keren in opspraak vanwege zijn lange toiletbezoekjes.