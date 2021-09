18-jarige stunt op US Open: emotionele Naomi Osaka stopt na verrassende uitschakeling even met tennissen

Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 3) last een tijdelijke pauze in haar carrière in na haar uitschakeling van vrijdag in de derde ronde van de US Open tegen de Canadese Leylah Fernandez (WTA 73).

De 23-jarige Japanse ging in de derde ronde in drie sets onderuit: 5-7, 7-6 (7/2) en 6-4 na 2 uur en 4 minuten. Het was nog maar tweede wedstrijd op Flushing Meadows. In de openingsronde was ze vlot voorbij de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 87) gegaan, in ronde twee profiteerde ze van het forfait van haar Servische opponente Olga Danilovic (WTA 145).

Pauze voor Osaka

“Eerlijk: ik weet niet wanneer ik mijn volgende wedstrijd zal spelen”, verklaarde Osaka in tranen. “Ik denk dat ik er best aan doe een pauze te nemen. Als ik een wedstrijd win, ben ik niet eens gelukkig. Het voelt dan eerder als een opluchting aan. En als ik verlies, ben ik erg droevig. Dat is niet meer normaal.”

Viervoudig grandslamwinnares Osaka kondigde enkele maanden geleden voorafgaand aan Roland Garros aan dat ze de persconferenties zou overslaan. Osaka wilde daarmee een statement maken; volgens haar leiden de verplichte gesprekken met de pers soms tot mentale problemen bij sporters. De Japanse verklaarde nadien dat ze sinds de US Open van 2018 te maken heeft met depressies.

© ISOPIX

De organisatie van Roland Garros dreigde Osaka uit het toernooi te zetten als ze haar boycot niet zou opheffen. De Japanse besliste daarop zelf het grandslamtoernooi te verlaten. Sindsdien kwam ze amper nog in actie. Op de Olympische Spelen en in Cincinnati verloor ze in de derde ronde. Ook in Cincinnati barstte ze in tranen uit tijdens een persconferentie, na een lastige vraag over haar relatie met de media.