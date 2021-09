De taliban zouden vrijdag hun nieuwe regering voorstellen, met 25 ministeries en met een nieuwe leider. Maar terwijl iedereen op de formalisering wachtte, kondigden ze plots iets anders aan: “We hebben het hele land in handen”. De taliban hebben naar eigen zeggen de Panjshirvallei veroverd – de laatste regio die nog in handen was van oppositietroepen.