Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het US Open. De 16e reekshoofden versloegen in de openingsronde de Wit-Rus Ilya Ivashka en de Spanjaard Jaume Munar in 1 uur en 2 minuten met tweemaal 6-3.