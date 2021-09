Dilsen-Stokkem

De jager die het lichaam van Jürgen Conings vond, blijft de problemen met het gerecht opstapelen. De speurders verdenken hem er nu ook van dat hij geprobeerd heeft de P90 te stelen die de militair bij zich had. “De jager heeft het wapen verstopt, vele meters verderop en het plan was dat hij het wapen later zou ophalen voor zijn collectie”, klinkt het zowat. De jager ontkent.