Voorlopig is er geen bezoek toegelaten in het Frederickxhof in Lummen. — © Koen Luts

Lummen

Woonzorgcentrum Frederickxhof in Lummen is vrijdag in quarantaine gegaan. Er werd Covid-19 vastgesteld bij een bewoner. Na tests bleken nog acht andere bewoners besmet. Voorlopig is er geen bezoek toegelaten in het rusthuis.