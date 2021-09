Zaterdagochtend kan er in sommige streken dus eerst ochtendgrijs onder de vorm van lage bewolking voorkomen. De kans daarop is het grootst over het noorden van de provincie. In de loop van de voormiddag komt overal de zon erdoor. Namiddag krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken maar de wolken zullen in de minderheid zijn.