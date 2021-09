Banksy’s ‘Girl with Balloon’ (dat zichzelf vernietigde) gaat opnieuw onder de hamer

Het iconische kunstwerk ‘Girl with Balloon’ wordt opnieuw verkocht. Het schilderij van Banksy vernietigde zichzelf vlak nadat het verkocht werd voor een luttele 1,2 miljoen euro in oktober 2018. Drie jaar nadat het kunstwerk geschiedenis schreef, wordt het opnieuw geveild in Sotheby’s in Londen.

Experts schatten dat het kunstwerk, dat herdoopt werd naar ‘Love is in the Bin’, nu heel wat meer zou kunnen opleveren. “Het is nu een van de beroemste kunstwerken ter wereld”, klinkt het bij Sotheby’s. Daarom zal het eerst tentoongesteld worden in het veilinghuis zelf, waarna het de wereld zal rondreizen. In oktober keert het terug naar Londen, waarna de verkoop van start zal gaan.

(tact)