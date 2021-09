Met tien zijn ze nog, de gemeenten in Vlaanderen waar minder dan 70 procent van de mensen al een eerste prik heeft gekregen. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de Vlaamse overheid. Door de lagere vaccinatiegraad is de kans op nieuwe uitbraken in die gemeenten dan ook het grootst. Wie de top tien van naderbij bekijkt, herkent wel enkele duidelijke trends.