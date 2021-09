Beringse Jasmin stoot door naar halve finale van Regi Academy

“Neen, Mahmood is niet meteen een oervlaamse naam”, lacht de 20-jarige Jasmin Mahmood die vandaag nog bij haar ouders in Beringen woont. “Mijn ouders zijn midden-oosters. Mijn mama komt uit Iran en mijn papa uit Afghanistan. Mijn zusje en ik zijn wel 'westers’ opgevoed en thuis zijn we ook niet gelovig. Maar we hebben wel superlekker, traditioneel eten op tafel en we spreken de taal nog af en toe. Ik ben heel trots op mijn roots omdat ik denk dat dat mij uniek maakt. Ik ben ook heel trots op mijn ouders omdat zij heel veel waargemaakt en bereikt hebben in hun leven, allemaal voor mijn zusje en mij.”

“Mijn grootste ambitie is zingen”, gaat Jasmin verder. “Sinds ik me kan herinneren, is het ook mijn droom om zangeres te worden. Toen ik nog zo jong was dat ik amper kon spreken, stond ik al op de tafels thuis en wou ik alle aandacht voor mijn optreden. Ik wil van zingen dus heel graag mijn carrière maken. Naast zingen, acteer ik ook een beetje. Zo heb ik twee jaar woordkunst-drama gestudeerd op de kunsthumaniora in Hasselt. Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar projectjes om te zingen. Ik heb in 2017 meegewerkt aan een liedje met QMusic 'Let It All Out' en in 2018 heb ik het lied 'Gold In Your Eyes' gezongen van DJ Sara Gold. Dit stond een aantal weken in de MNM50. Daarnaast heb ik met nog wat dj's in de studio gezeten.”

Bucketlist

Waarom de Beringse deelneemt aan de Regi Academy? “Ik hou van ervaringen opdoen en vechten voor mijn droom, daarom ook mijn deelname aan Regi Academy”, zegt Jasmin. “Ik zag de oproep en ik was meteen verkocht. Dit is echt iets voor mij, dus ik wou de uitdaging zeker aangaan. Ik zong al graag zijn liedjes en ze liggen mij wel, dus waarom niet meedoen en zelf een liedje van Regi zingen? Als ik deze wedstrijd zou winnen, ga ik het eerst een paar dagen niet geloven, daarna huilen van geluk, dan eens goed vieren en uiteindelijk heel erg hard werken aan muziek en een carrière opbouwen. Ik kijk er natuurlijk ook superhard naar uit om met Regi in het sportpaleis op te treden, dat staat toch wel op mijn bucketlist.”

Of dit alles combineerbaar is met haar studies Marketing aan de hogeschool PXL? “Het is nu zomer hé, dus ik heb nog niet veel gemerkt van de drukte voor school”, lacht Jasmin. “Maar ik geloof wel dat het moeilijk te combineren kan zijn. Mijn passie en droom zullen altijd een carrière als zangeres zijn. Dus als ik echt moet kiezen, kies ik voor de bühne en niet voor de boardroom. Maar ik wil het wel proberen te combineren.”

