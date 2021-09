PXL-studente Lori Persoons ontwikkelt erfgoedwandeling door Loksbergen

Een erfgoedwandeling doorheen Loksbergen met storytelling, aangeboden via de erfgoedapp Faro. Laatstejaarsstudente Toerisme en Recreatiemanagement Lori Persoons (23) moest niet lang nadenken over een onderwerp voor haar bachelorproef. De PXL-studente woont vandaag in Halen, maar bracht haar jeugd door in deelgemeente Loksbergen bij haar grootouders. “Met mijn erfgoedwandeling wil ik iedereen het prachtige dorp van mijn jeugd laten zien”

Faro is naast de hoofdstad van de Portugese Algarve ook wel het Vlaams steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel-erfgoed. De organisatie heeft de ErfgoedApp ontwikkeld waarmee verschillende steden en gemeenten hun erfgoed in de kijker plaatsen. De app werd in 2015 voor het eerst ter beschikking gesteld in de Google Play Store. Sindsdien is de app al ruim 55.000 keer gedownload. Op de tool vindt de gebruiker meer dan 250 tours en honderden tentoonstellingen, erfgoedroutes en erfgoedspelen die ontwikkeld zijn door meer dan 760 makers. Zowel erfgoedprofessionals als vrijwilligers.

“Wie content wil aanmaken, kan dit met behulp van een begeleider via een van de 30 workshops of op zelfstandige basis via ErfgoedApp DIY (Do It Yourself)”, legt Lori Persoons uit. “De populariteit van de Faro-app kreeg een enorme boost door de toename van het digitale aanbod van musea en erfgoedorganisaties. Met de Faro-erfgoedapp maakt de gebruiker door middel van beeldmateriaal, geluidsfragmenten, doe-vragen en augmented reality een ware beleving mee. De applicatie is vrij verkrijgbaar via de gsm of tablet. Het grootste voordeel van de ErfgoedApp is dat de gebruiker een tour op eigen tempo en op ieder moment van de dag kan volgen.”

‘Loxberge’

“De naam van mijn route is ’Loxberge, een wandeling doorheen het verleden’”, gaat Persoons verder. “Die naam is zomaar gekozen. Tijdens de wandeling komt de wandelaar namelijk meer te weten over de vroegere pannenbakkerij, de verdwenen klompennijverheid, de slag der Zilveren Helmen, de vergeten verhalen en tradities, de geschiedenis van de holle weg en uiteraard August Cuppens, die een groot deel uitmaakte van het Loksbergse verleden en uitgroeide tot een dorpsheld. Ook de manier waarop Loksbergen geschreven is, verwijst naar vroeger. Het dorp werd namelijk in 1141 voor het eerst vermeld als 'Loxberge' met een x en zonder n.”

Wanneer de wandelaar de tour downloadt, wordt er een kaart getoond met daarop de route en de points of interest. “De route is 6,5 kilometer lang en volledig genummerd”, zegt Lori. “Tijdens het ontwikkelen van de wandeling heb ik rekening gehouden met de vijf trends: technologie, natuur, beleving, storytelling en augmented reality. De eerste trend, technologie, verwijst naar het gebruik van de app. Verder geven de Kluisberg, met de diepste holle weg van Vlaanderen, en de Mettenberg, gelegen tussen de velden, de landschappelijke toets aan de tour. Dit speelt dus in op de tweede trend, natuur. Om ervoor te zorgen dat de tour belevingsgericht is, heb ik verschillende quizjes in de wandeling verwerkt. Storytelling komt aan bod in de vorm van verhalen die door bijpassende figuren verteld worden. Tot slot zijn de augmented reality-elementen: de kras- en swipefunctie, de video- en audiofragmenten, de links naar websites en de PDF-bestanden.”

Enthousiaste reacties

Lori kreeg al reactie van de toeristische dienst en daar waren ze zeer enthousiast. “Mijn externe promotor was dan ook An Verlaenen van de Dienst Toerisme van Halen”, lacht Lori. “Ik kon altijd bij haar terecht voor vragen. Zij heeft ook haar collega’s op de hoogte gebracht van de wandeling zodat ze dit aan bezoekers kunnen vermelden. Ze gaan de route zelfs op hun website zetten. Ook Leo Vandingenen, de voorzitter van de Reinvoart vzw in Loksbergen, was een grote steun. Bij hem kon ik terecht voor verhalen over het dorp. Hij was zeer blij om mij te helpen met dit project. Zijn stem is zelfs te horen in het begin van de wandeling.”