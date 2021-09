Neos Hamont-Achel start het nieuwe werkjaar in stijl

“We bezochten het hele patrimonium van de Achelse Kluis onder leiding van een bevlogen gids”, klinkt het bij de Neos-leden. “Eerst werd via een PowerPoint-presentatie een overzicht gegeven welke rol de Kluis in het verleden gespeeld heeft in de grensstreek. We bezochten alle hoofdonderdelen van de abdij zodat iedereen een goed beeld kreeg van hoe de monniken en broeder er hun leven van gebed, arbeid en studie geleid hebben. De historiek van de Sint-Benedictusabdij van Achel (officieel de abdij Onze-Lieve-Vrouw-van-La-Trappe-van-de -Heilige-Benedictus) konden we tijdens de rondleiding aanvoelen.”

Na de rondleiding werd er wat nagepraat in de cafetaria van de Kluis bij een tas koffie of enkele proefglaasjes van het Achelse Abdijbier. Enkele jaren geleden was het nog een echt Achelse Trappistenbier, maar gezien er geen enkele broeder of monnik nog in de Kluis verblijft om het bier te brouwen, mogen ze de naam Trappistenbier niet meer gebruiken.

“Om 17 uur werden we dan verwacht in de feesttent van het Kompenhof waar we genoten van een heerlijk driegangenmenu”, klinkt het nog. “Het jaarprogramma werd op een scherm gepresenteerd en iedereen genoot duidelijk van het samenzijn’ We kijken al uit naar de volgende activiteit op 7 oktober, dan bezoeken we het vernieuwde DAF-museum in Eindhoven.”