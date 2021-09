Prinses Charlene van Monaco met spoed opgenomen in Zuid-Afrikaans ziekenhuis

Prinses Charlene van Monaco (43) is met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Ze zou ernstig ziek geworden zijn, maar verkeert ondertussen in een “stabiele situatie”.

Woensdagavond is prinses Charlene van Monaco onder een pseudoniem opgenomen in een ziekenhuis in Durban, in de Zuid-Afrikaanse regio Kwazulu-Natal. De echtgenote van prins Albert van Monaco zou ernstig ziek geworden zijn. Volgens een verklaring van het Monegaskisch vorstenhuis, stortte de prinses plots in en werd ze in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. “Ze kreeg ernstige complicaties na een oor-, neus- en keelontsteking die ze in mei opliep”, klinkt het in een persmededeling.

Meer details over wat de prinses precies is overkomen, blijven achterwege. Wel zou ze ondertussen in stabiele toestand verkeren. “Het medische team van de prinses heeft bevestigd dat de prinses stabiel is.”

Charlene van Monaco vertoeft al enkele maanden in Zuid-Afrika, haar thuisland. Officieel om te herstellen van de infectie die ze opliep. Ze zou vorige maand een operatie hebben ondergaan, maar daarover zijn weinig details bekend. Het zou wel de reden zijn voor haar langere verblijf in Zuid-Afrika, omdat ze niet mag vliegen. De internationale pers had wel enkele speculaties over een breuk van het koppel nieuw leven ingeblazen, aangewakkerd door haar langdurige afwezigheid in Monaco. Zo kon ook het tienjarig huwelijk van het prinsenpaar niet gevierd worden omdat de prinses in Zuid-Afrika verbleef.

