FOD Buitenlandse Zaken publiceert nieuwe reisadviezen, alleen het oosten van Europa kleurt nog groen

Buitenlandse Zaken heeft - zoals elke vrijdag - de reisadviezen aangepast aan de huidige coronasituatie. De Europese coronakaart kleurt opnieuw wat roder. Wie nog naar een ‘groen’ land op vakantie wil gaan, kan alleen nog maar terecht in Oost-Europa.

Elke donderdag publiceert het Europese centrum voor ziektebestrijding (ECDC) een nieuwe kaart van Europa met daarin groene, oranje en (donker)rode zones. FOD Buitenlandse Zaken baseert zich op die kaart om haar reisadviezen vorm te geven en publiceert die op vrijdag. Vanaf zaterdag is het advies van kracht voor alle Belgen.

BEKIJK OOK. Vlaanderen kleurt rood op Europese coronakaart, Brussel blijft donkerrood

Vanaf zaterdag krijgen volgende regio’s de kleurcode rood:

Oostenrijk: Upper Austria, Salzburg, Voralberg

Duitsland: Braunschweig, Hanover, Lüneburg, Weser-Ems

Kroatië: Pannonian Croatia

Italië: Lazio

Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland, North Brabant, Limburg

Noorwegen: Western Norway

Slovenië: Eastern Slovenia, Western Slovenia

San Marino en Vaticaanstad

In Finland gaat de regio Aland dan weer van oranje naar groen, ook in Zweden gaat Midden Norrland van rood naar groen. Volledig groene landen vind je alleen nog in het oosten van Europa. Het gaat om Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovakije en Letland.

Op de website van Buitenlandse Zaken vind je steeds de meest recente en volledige lijst met reisadviezen terug.

(evdg)