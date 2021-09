Magnus Cort Nielsen heeft de negentiende rit van de Vuelta op zijn palmares geschreven. De hele dag lang was er een kat- en muisspel tussen de kopgroep en het peloton. Uiteindelijk slaagden zeven vluchters er nipt in om tot het einde uit de greep van het peloton te blijven. Daarvan was Cort de snelste. De Deen van EF Education First greep zo al zijn derde ritzege van deze Vuelta.