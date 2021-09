‘London Bridge is down’: geheim plan voor als Queen sterft onthuld

Ze is voor alle duidelijkheid nog levend en wel. Maar mocht The Queen, codenaam: ‘London bridge’ komen te gaan, dan ligt er een heel plan klaar om alles te regelen. Politico kon de wat lugubere documenten inkijken.

De Britse krant The Guardian speculeerde al in 2017 over de voorbereidingen mocht koningin Elizabeth II sterven, maar nu heeft Politico meer concrete details over het communicatiecircusdat met ‘D-Day’ gepaard zal gaan. De documenten zouden geen weerspiegeling bieden van een verslechtering van de gezondheid van de 95-jarige koningin.

Sociale media spelen in de documenten een prominente rol. Zo zal de website van de koninklijke familie tijdelijk een zwart scherm krijgen, met daarop een korte mededeling die de dood van de koningin bevestigt, terwijl alle socialemediapagina’s van de overheid een zwarte banner zullen vertonen. Niet-dringende inhoud wordt niet gepubliceerd en retweets worden verboden, tenzij het hoofd communicatie van de overheid toestemming geeft.

De documenten tonen verder plannen om de kist van de koningin mee te nemen in een processie van Buckingham Palace naar het Palace of Westminster, waar ze op een katafalk zal liggen. Gedurende drie dagen lang, 23 uur per dag, zal de kist open zijn voor het publiek. Voor vips worden tickets met een tijdslot voorzien.

Vlaggen binnen 10 minuten halfstok

De staatsbegrafenis zal 10 dagen na haar dood worden gehouden en aangekondigd worden als een dag van nationale rouw, maar het zal geen officiële feestdag zijn. Als ze sterft op een doordeweekse dag, wordt het aan de werkgevers overgelaten om hun personeel een vrije dag te geven, en er zal geen vervangende vrije dag zijn als de dag in een weekend valt.

Als het zover is, zal de premier het nieuws van een ambtenaar te horen krijgen met de woorden: ‘London Bridge is down’, terwijl het overlijden zal worden aangekondigd via de media. Behalve die fameuze operatie is er een ander modieus codewoord: Operatie Spring Tide. In die plannen wordt uiteengezet hoe Charles tot de troon zal toetreden, en hoe er gereageerd moet worden als er publieke woede mocht ontstaan, indien Downing Street zijn vlaggen niet binnen 10 minuten na de aankondiging van haar dood tot halfstok kan laten zakken.

De documenten toonden ook bezorgdheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toestroom van toeristen en zelfs potentiële terreurwaarschuwingen. De koningin zal worden begraven in de King George VI Memorial Chapel in Windsor Castle.