Hailey Bieber laat zich van haar sexy kant zien in nieuwste campagne Jimmy Choo

Hailey Bieber, de vierentwintig jarige vrouw van de Canadese zanger Justin Bieber, gaat het liefst de deur uit in een comfortabele joggingbroek, een ruimzittende blazer of een sportieve legging met bijhorende cropped top. Een stijl die mijlenver weg ligt van wat Jimmy Choo doorgaans de catwalk opstuurt.

© ISOPIX

Maar toch hebben ze elkaar gevonden in de nieuwste campagne voor het merk. Zo trok de Amerikaanse een wel heel hoog uitgesneden bodysuit aan in combinatie met een paar zuurstokroze pumps. Of uw aandacht naar de schoenen of naar de ravissante verschijning van Bieber gaat, mag u zelf bepalen.