Een stralende agenda, de perfecte jeans en tropisch poeder: de favorieten van de Billie-redactie

Reispalet

Tessa, lay-out: “Top als je last minute op reis wilt: een bronzer, highlighter en blush in één palet, mét een grote spiegel. Door de geurtjes waan ik me sowieso op een tropisch eiland.”

Too faced natural face palette poeder, 45 euro

www.douglas.nl

Een streepje voor

Hanne, redactrice: “Wat draagt een baby op koudere dagen én is praktisch om aan en uit te trekken? Juist ja, een cardigan. Ik vond – na lang browsen – een fijn model met streepjes.”

Konges Sløjd, 40,50 euro

kongessloejd.com

Bockie De Repper achterna

Aafje, lay-out: “Ella Leyers wordt gespot in keren van Zeeman, Bockie De Repper draagt ze, en nu is ook mijn dochter zot van Zeeman-ondergoed. Prima, want het zit goed en het kost geen fortuin.”

Zeeman, 2,99 euro

www.zeeman.com

Herfstprint

An Smets, Billie HBVL: “De zomerversie van deze jurk, met tropische kleurtjes, heb i al. De herfstvariant is wat meer ingetogen en gaat ook metéén m’n winkelmandje in.”

Suraya Dress, 199,99 euro

www.fabiennechapot.com

Run baby run

An Smets, Billie HBVL: “Back to school, back to work … Dat wordt opnieuw rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Liefst met deze runners, die ik als sneakers draag.”

Veja, 145 euro

www.veja-store.com

Bedankt agenda

Eva, lay-out: “Noteer elke dag drie dingen waarvoor je dankbaar bent. Een leuke tip die ik wil uitproberen, en deze schoolagenda komt daarbij goed van pas.”

Hema, 3,25 euro

www.hema.be

Perfect model

Ann, eindredactie: “Elke Wrangler-jeans past me als gegoten – net zoals deze mooie bootcut in licht verbleekt zwart. Of soft star, zoals de marketeers het poëtisch noemen.”

Wrangler, 84,95 euro

eu.wrangler.com

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.