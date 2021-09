Gluren bij BV’s: Herken jij dit schattige koppel? En heuglijk nieuws voor Hanne van K3

Redenen om te vieren en baby aan boord: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Er is er eentje ziek ten huize Tine Embrechts.

Acteur Kevin Janssens geniet van de langverwachte zonnestralen.

London, het zoontje van Anouk Matton en Dimitri Vegas,is al een echte jetsetter. De baby heeft zijn eerste vlucht erop zitten.

Feestje voor Hanne Verbruggen van K3. Ze is “fiere meter” geworden van de kleine Mathieu.

Het streepje zon dat Lesley-Ann Poppe vond op vakantie heeft een streep nagelaten op haar huid en daar is de blondine niet rouwig om.

Op de eerste schooldag dankte Roel Vanderstukken zijn zonen voor een fantastische vakantie samen.

Junior Planckaert heeft zijn wagen volgeladen vol met leuke dingen. Werkmateriaal is dat in zijn geval. Om à volonté te gebruiken in het Planckaert-kasteel in Frankrijk.

Hiep, hiep, hoera voor Nora Gharib. Ze mocht deze week 28 kaarsjes uitblazen.

Ze kennen elkaar al lang, Mathieu Terryn en zijn vrouw Marie Wynants. Dat bewijst deze foto uit de oude doos.

En Bartel Van Riet is een fiere papa, zo laat hij weten in het bijschrift van een vakantiefoto. “Een simpel gelukske zit achter elk hoekje! Graag zien is graag leven en zo plezant . Fiere padre op zijn klein duifje.”