Nieuw vanaf dit seizoen: een heuse FC Limburg-nieuwsbrief op zondagavond

Na een coronabreak van bijna een jaar (!) mag er eindelijk weer competitievoetbal gespeeld worden op de Limburgse velden. Om dat te vieren, spelen we voortaan nog korter op de bal. Zo vindt U vanaf dit seizoen alle verslagen en nieuwtjes van uw favoriete club reeds in het weekend op onze website en sturen we op zondagavond een heuse FC Limburg-nieuwsbrief de wereld in.