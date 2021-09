ROYALS. Gaan prins William en Kate Middleton nu ook verhuizen? En een nieuwe mijlpaal voor Nederlandse prinses

Belangrijke schakelmomenten bij onze noorderburen en in eigen land, alweer sidderen en beven in Groot-Brittannië en verhuisplannen: een greep uit het reilen en zeilen van deze week in koninklijke milieus.

Wist je al dat een Britse royal destijds een cruciale rol speelde bij het lekken van de relatie tussen prins Harry en Meghan Markle? “Op een avond laat in oktober waren Harry en Meghan heel gelukkig samen in Toronto”, staat in een passage van de biografie Finding freedom. “Tot ze een telefoontje kregen van Kensington Palace. Het was geen goed nieuws. Er zou een roddelblad uitpakken met het verhaal van hun relatie. Hun grootste zorg was dat haar huis binnen de dag elk uur zou worden omsingeld door fotografen.” Wie het nieuws bekendmaakte? Prinses Eugenie zou als een van de eersten in de familie op de hoogte zijn geweest van de relatie. “Harry nam zijn nicht altijd al in vertrouwen over de vrouwen in zijn leven”, aldus biografen Omid Scobie en Carolyn Durand. Het gerucht doet de ronde dat een van haar medewerkers de pers op de hoogte bracht.

In Engeland vrezen ze dat er wel meer zal lekken nu prins Harry werkt aan zijn biografie. Volgens de geruchten zou Camilla Parker Bowles misschien wel de dupe van het boek kunnen worden. “Laten we eerlijk zijn, Harry is nooit close geweest met van de hertogin van Cornwall”, zegt een bron in The daily mail. “Als hij hun beladen relatie in het boek documenteert, kan dat heel schadelijk zijn in een tijd waarin prins Charles voor haar de basis legt om koningin te worden.” Een andere ingewijde zegt, deze keer aan Page six, dat de koninklijke familie eigenlijk niet hoeft te sidderen en beven. “Harry beschouwt zijn memoires niet als een f * ck you naar zijn familie toe. Hij wil gewoon zijn waarheid neerpennen.”

Mogelijk zit er een verhuis aan te komen voor prins William en Kate Middleton. Neen, ze koesteren geen American dream zoals prins Harry, maar zouden wel weg willen uit Anmer Hall in Norfolk. Die residentie zouden ze naar verluidt inruilen voor Windsor, waar de koningin het grootste deel van de tijd heeft gewoond sinds de dood van prins Philip. “Anmer Hall was logisch toen William nog helikopterpiloot was en nuttig om kerst te vieren in Sandringham, maar het werkt niet echt meer”, aldus een bron. “Windsor, op een uurtje rijden van Londen, is een perfect compromis. Ze bekijken de mogelijkheden in de omgeving.” Als ze daar iets vinden, zouden ze er hun hoofdverblijfplaats van maken. Hun woonst in Kensington Palace blijft dan wel behouden voor als ze naar Londen reizen in het kader van werkafspraken. Eerdere roddels dat het gezin hun intrek zou nemen in Fort Belvedere zijn intussen ontkracht door paleispersoneel.

In Nederland is een nieuw hoofdstuk aangebroken in het leven van prinses Alexia. Ze vertrok afgelopen maandag naar Wales, waar ze verder gaat studeren aan het World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit Major. Op de Instgram-pagina van de Nederlandse koninklijke familie staat dat de prinses er twee jaar school gaat lopen om zo haar internationaal baccalaureaat te behalen. Vorig schooljaar eindigde voor Alexia in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Ook in eigen land ging de start van het nieuwe schooljaar niet onopgemerkt voorbij. Het paleis verspreidde een foto van de vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde, die in casual outfits poseren voor het kasteel van Laken. Kroonprinses Elisabeth begint aan haar opleiding History and Politics aan de universiteit in Oxford. Prinsen Gabriël en Emmanuel hervatten de lessen op de International School of Brussels, terwijl prinses Eléonore weer met de neus in de boeken zit op het Heilig Hartcollege. Om iedereen een mooie eerste september te wensen, schreef het paleis er een motiverende boodschap bij in de drie landstalen. “Fijne start aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten!”

Afronden doen we met een Zweeds feestje. Dat staat volledig in het teken van de kleine prins Gabriel, van wie voor de gelegenheid een nieuwe foto werd gedeeld via de Instagram-account van het paleis. De blonde jongen is de tweede zoon van prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia en werd afgelopen woensdag vier jaar. Gabriel heeft nog twee broertjes: de vijfjarige prins Alexander en de vijf maanden oude prins Julian.