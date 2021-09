Dubbel feest! Na een coronabreak van bijna een jaar (!) mag er eindelijk weer competitievoetbal gespeeld worden op de Limburgse velden. Om dat - samen met de jubileumeditie van onze verkiezing van Speler van het Jaar - te vieren, spelen we voortaan nog korter op de bal. Zo vindt U alle verslagen en nieuwtjes van uw favoriete club niet alleen in onze maandagkrant - zoals u dat al jarenlang van ons gewoon bent- maar reeds in het weekend op onze website.