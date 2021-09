Peer

De brandweer is vrijdag rond 9 uur opgeroepen voor een brand in de Bomerstraat. Bij slijpwerken aan een draagbalk in het plafond waren er hete gensters in de isolatie terechtgekomen. De bewoners hielden het vuur onder controle met de tuinslang tot de brandweer aankwam. Het brandje was snel geblust. De schade was beperkt. mm