Kleuters in de voetsporen van grote broer De Tienerschool 2.0

“Vorig jaar hebben we alle ramen van ons hoofdgebouw vernieuwd”, klinkt het in de Klimaatschool. “Het was een hele klus, maar hierdoor kunnen we onze verwarming een graadje minder zetten en dat is goed voor het klimaat. Na onze pedagogische vernieuwing, de Tienerschool voor het vijfde en zesde leerjaar, en het grote succes hiervan, zijn we nu aan een volgende stap toe.”

“Onze jongste en oudste kleuters werken in de namiddagen samen en leren op deze manier dat samenwerken met verschillende leeftijden een grote meerwaarde kan zijn. Hierdoor was een aanpassing van de klasjes nodig. Van een kleine klas per leeftijd gaan we naar een landschapsklas voor alle kleuters samen. En dan moet er al eens een muurtje sneuvelen. Simultaan gaan de andere klassen van de lagere school in het tweede en derde trimester geleidelijk aan werken volgens het principe van onze Tienerschool zodat we een doorlopend geheel krijgen van de kleuters tot en met het atheneum. Maar eerst maar eens uitleggen aan de kleuters dat ze op dit moment nog niet echt kunnen helpen...”