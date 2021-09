Twintiger speelt rijbewijs kwijt na positieve drugstest bij ongeval in Heppeneert

Maaseik

Een 25-jarige chauffeur is woensdagochtend zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een ongeval in Heppeneert. Even voor 1 uur verloor de twintiger in de Derde Straat de controle over het stuur van zijn auto en raakte van de weg. De auto kwam op het dak in een lager gelegen veld terecht. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen. Een drugstest maakte duidelijk dat de jongeman onder invloed van cannabis was. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De man werd voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. mm