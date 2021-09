Wie kent het niet: die jurk die net te kort is, hakken die te hoog zijn of een jeans die heel nipt is, maar waarvoor je ooit wel wat extra gaat sporten? Jep, dat zijn de stuks die gegarandeerd in je kast blijven. Ook deze vier fashionlovers gingen de modemist in. “Ondertussen kan ik een winkel beginnen met miskopen.”