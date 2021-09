LIVE. Verstevigen Rode Duivels hun leidersplaats na WK-kwalificatieduel tegen Tsjechië?

De Rode Duivels nemen het zondagavond (aftrap om 20u45) in hun vijfde WK-kwalificatiewedstrijd op tegen het nummer twee in de groep: Tsjechië. Met Qatar duidelijk in zicht, is het de vraag of de troepen van Roberto Martinez in het Koning Boudewijnstadion verdedigend uit een ander vaatje zullen tappen dan in de wedstrijd tegen Estland. Volg de wedstrijd hier live!