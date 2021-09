Aantal leerlingen in Provil neemt toe

Volgens directeur Ludo Van Baelen is het groeiend aantal leerlingen te wijten aan de doorlopende inspanningen die het schoolteam levert om innovatief en kwalitatief onderwijs te bieden. “Onze leerkrachten en het ondersteunend personeel zetten zich in om vernieuwingen te integreren in hun onderwijspraktijk, maar ook om de leerlingen een stimulerende en warme omgeving te bieden waarin leren aangenaam is”, aldus Van Baelen.

De school realiseerde het hoogste aantal inschrijvingen in jaren, waarvan de meeste leerlingen in het eerste jaar binnen de STEM- en sportgerelateerde studiegebieden instroomden. In de tweede graad scheren de richtingen sportwetenschappen en technologische wetenschappen hoge toppen, maar ook de arbeidsmarktgerichte richtingen (BSO en DBSO) doen het goed. Daarnaast nam ook het aantal meisjes toe. “Steeds meer meisjes kiezen voor STEM-richtingen”, zegt Van Baelen. “Ze zien een toekomst voor zich binnen de technologische, wetenschappelijke of technische sector en durven daar voluit voor te gaan. Dat is een mooie ontwikkeling.”