Er is dit seizoen uitzonderlijk slechts één degradant in eerste provinciale. En een B-ploeg kan niet promoveren naar het niveau, waarop de A-ploeg speelt. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de modaliteiten van de Limburgse voetbalreeksen. Een overzicht van de ‘spelregels’ in verband met stijgen in dalen in de provinciale reeksen: