Woordvoerder Biden fors tegen mannelijke journalist na vraag abortus: “Jij bent nog nooit zwanger geweest”

Joe Biden reageerde donderdag op het nieuws dat in de staat Texas nu een verstrengde abortuswet van kracht is. De Amerikaanse president meent dat de wet zal leiden tot “ongrondwettelijke chaos” en dat de rechten die vrouwen al meer dan een halve eeuw hebben verworven, teniet worden gedaan. Zijn persverantwoordelijke, Jen Psaki, werd tijdens een persconferentie door een reporter op de rooster gelegd over die uitspraak. Biden is volgens de man katholiek, en abortus strookt niet met mijn zijn geloof, klonk het. Maar Psaki trok van leer tegen de man: “Jij bent nog nooit zwanger geweest.”