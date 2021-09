Dit is het grootste misverstand over gezond eten volgens foodblogger Karolien Olaerts

Gezond en lekker eten: daar draait het om in het leven van Karolien Olaerts. De dame is het brein achter de foodblog Karola’s Kitchen, dat sinds kort ook als kookboek in de rekken ligt. In onze videorubriek ‘… kopt binnen’ beantwoordt ze onder meer enkele vragen over gezond eten. “Het grootste misverstand over eten is dat er gezonde en ongezonde producten zijn”, vertelt de foodblogger. “Dat is niet zo. Je hebt alleen gezonde of ongezonde eetpatronen.” (kmlo)