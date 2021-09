Truiense Fietsersbond houdt actie voor veiliger verkeer

Naar aanleiding van de dodelijke aanrijding van twee kinderen in Antwerpen, de aanrijding van de fietsster in Gent en alle andere verkeersslachtoffers heeft Fietsersbond Vlaanderen samen met haar partners op 30 augustus actie gevoerd onder de noemer 'Veilig verkeer nu!'. Ze namen14 kruispunten in Brussel en Vlaanderen in om aandacht én actie te vragen voor meer verkeersveiligheid.

Ook in Sint-Truiden verzamelden rond half zes een 30-tal bezorgde burgers op het kleine eiland van het Europaplein. De Ghost Bike werd geplaatst ter nagedachtenis aan alle verkeersslachtoffers. Een half uur lang werd geregeld het zebrapad ingenomen, om zo telkens kort het kruispunt te blokkeren en pamfletten uit te delen.

‘Missing link’

“We blijven niet langer stil, we komen op straat”, zegt Liebrecht Krznaric van Fietsersbond Sint-Truiden. “Dit is een van de drukste kruispunten en een kluwen van autobussen, auto’s, fietsers en voetgangers. De stad heeft een voetgangers- en fietszone op de vesten, maar hier stopt die abrupt. Het is de missing link die best snel aangepakt wordt. Nu overheerst de auto op het Europaplein en de Naamsevest. De inrichting van dit kruispunt moet simpeler, duidelijker en veiliger voor iedereen. Het is tijd om in actie te komen voor veiligere, conflictvrije kruispunten voor iedereen, zowel voor auto’s als voor slimme weggebruikers.”