Neos Lommel viert 40ste verjaardag

Neos Lommel was er al van 'in den beginne' bij. Deze geschiedenis werd dan ook door de huidige voorzitter Nelly Hanegreefs netjes uit de doeken gedaan met een begeleidende fotoreeks. De vroegere voorzitters kregen een geschenkje aangeboden als dank voor hun inzet de voorbije jaren. Ook ere-genodigde burgemeester Nijs sprak in lovende bewoordingen over de werking van deze vereniging, waarna de Nationale Neos-voorzitter Jacqeline Gils sprak over de werking van Neos Nationaal.

Als onderbreking werd tweemaal beroep gedaan op zanger Lieven Van Vaerenbergh en Wivine Van Mechelen. Zij hebben met poëzie en met vertalingen van Franse chansons vele harten beroerd. Tot slot kregen de 105 opgekomen leden, samen met de andere genodigden een prachtige receptie aangeboden in de kleine zaal van het Lommels Cultureel Centrum. En of daar weer plannen zijn gemaakt, contacten gelegd en vernieuwd, gelachen en gegrapt… tot in de late namiddag, bij hapjes en drankjes à volonté. “En nu op naar 50 jaar Neos Lommel”, klinkt het enthousiast.