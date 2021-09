Jong-Okra Stevoort trekt naar de Westhoek

Op zaterdagmiddag stond een fikse wandeling doorheen het provinciaal domein De Blankaart in Wouwmen-Diksmuide en de Rhille op het programma. Later op de dag werd een bezoek gebracht aan de koekjesfabriek van Jules Destrooper in Lo-Reningen. De kundige uitleg ter plaatse, alsook de proeverij achteraf werd ten zeerste geapprecieerd door de leden. ’s Avonds werd er gegeten in het restaurant van het karaktervolle hotel De oude abdij in Lo-Reninge.

Op zondag werd de historische binnenstad van Ieper verkend onder leiding van een ervaren plaatselijke gids. Er werd tekst en uitleg over het historisch verleden van de 'kattenstad' gegeven bij gebouwen en monumenten. Uiteraard kwam ook het oorlogsverleden van Ieper en de wederopbouw na de oorlog, inclusief bijhorende anekdotes uitgebreid aan bod. De namiddag werd ingezet met een lekkere maaltijd in het speciaal kader van de Kazenmatten nabij de Menenpoort. Zo werd het een gesmaakte tweedaagse met veel stof om over na te praten.