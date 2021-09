Basisschool Merem neemt vliegende start

Het was een bijzondere dag voor de basisschool in Merem. Voor het eerst stapten er leerlingen van het lager onderwijs door de schoolpoort. De school aan de Pater Damiaanstraat is een vestiging van de vrije basisschool Sint-Mauritius. Tot eind juni waren het alleen kleuters die er school liepen. Daar is sinds de start van dit schooljaar dus verandering in gekomen: de school werd uitgebreid met een eerste graad lager onderwijs.

“Er was zo al een jaarlijkse toename van het aantal kleuters in onze school”, zegt directeur Karin Hamaekers. “Vier jaar geleden werden al twee ruime klaslokalen bijgebouwd. Ondertussen komen er met woonproject Bivelenhof steeds meer huizen en dus ook jonge gezinnen bij. Zo blijft Merem groeien en onze school groeit mee. De overstap van de laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar is zo haast een natuurlijke stap voor de kinderen.”

De kerkfabriek van Merem zorgde nog voor een erg leuke verrassing door het plaatsen van een springkasteel. Op die manier sprongen de kleuters en leerlingen van Merem letterlijk het nieuwe schooljaar in.