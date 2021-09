Bree

Golden Palace organiseerde een leuke mondmaskeractie in samenwerking met krantenshop C & G uit Bree. Bij verkoop van twee pakjes mondmaskers, mochten ze één pakje aan een lokaal goed doel schenken. Zo mocht oprichtster en voorzitster van vzw ZeZijnZo Wendy Gerets op 2 september de doos mondmaskers in ontvangst nemen bij Carla van Krantenschop C&G.