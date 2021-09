Dienstencentra draaien weer op volle toeren

Nadat de vijf Genkse dienstencentra voor senioren in juni gedeeltelijk weer opstartten, nemen ze vanaf 20 september de draad weer helemaal op. De Genkse senioren zetten zich al in de startblokken om de nieuwe start niet te missen.

Corona was de tijd wel voor de Genkse senioren. Hun dagelijkse contacten en boeiende bezigheden, hun gezellige babbels, hun gezellige maaltijden en hun lessen in een van de vijf Genkse dienstencentra werden door het virus in één klap van tafel geveegd. Meer dan een jaar moesten ze overwegend in hun ‘kot’ blijven. De eenzaamheid was groot en veel vrienden en familieleden werden slachtoffer van het niets ontziende virus.

Maar nu kan er weel veel: de senioren zijn bijna allemaal volledig gevaccineerd en de meesten zijn bovendien ook nog eens heel voorzichtig. Dus nemen de dienstencentra een nieuwe start. Vanaf 20 september zijn er weer activiteiten en lessenreeksen, worden er dagelijks weer warme maaltijden aangeboden en zijn de balie en de cafetaria weer dagelijks open. Het systeem van de afhaalmaaltijden, dat ingevoerd werd tijdens de pandemie, blijft bestaan, aan dezelfde prijs als de maaltijd die in het dienstencentrum genuttigd wordt.

Vrijwilligers

Zo’n 130 vrijwilligers staan weer paraat om alles in goede banen te leiden, maar helaas zijn er ook een aantal van hen weggevallen. Om geen risico’s te lopen, worden de huidige coronamaatregelen behouden: afstand houden, handen ontsmetten en een mondmasker dragen tijdens de verplaatsingen. Er worden ook CO2-meters geïnstalleerd.

De gedeeltelijke heropstart sinds juni was al een welgekomen gebeurtenis voor de senioren, waarvan het mentaal welzijn zwaar op de proef gesteld werd door de langdurige sluiting. Nu alle activiteiten hernemen – weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen – kijken ze enthousiast uit naar 20 september.

(Foto’s: G. Olaerts)