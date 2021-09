Tweede reeks winnaars actie Denk.Koop.Eet.Lokaal gekend

Begin juli startte het gemeentebestuur van Riemst met de spaarkaartactie Denk.Eet.Koop.Lokaal. Twee maanden lang ontving iedere consument van de deelnemende handelaars bij elke aankoop van 5 euro een stempel. Met een volle spaarkaart van 10 stempels kon men meedingen naar prijzen die opliepen tot 2.500 euro. Eind juli werd een eerste reeks winnaars getrokken uit de ingeleverde spaarkaarten van juli. Vrijdag 3 september vond de tweede trekking plaats uit de ontvangen spaarkaarten van augustus.

Ook nu weer gebeurde de trekking door gerechtsdeurwaarder Wim Goudezeune uit Tongeren in aanwezigheid van Wouter Debruyn, gemeentelijk coördinator lokale economie. De hoofdprijs - cadeaubons ter waarde van 2.500 euro gaat naar Elza Vanweert, de tweede prijs - cadeaubons ter waarde van 1.000 euro is voor Mariëtte Meers en de derde prijs - cadeaubons ter waarde van 500 euro is voor René Honinx. Verder trok de deurwaarder 118 winnaars - twee per deelnemende handelszaak - die elk een bon van 25 euro ontvangen.

Wouter Debruyn: “In het totaal hebben we bij het afsluiten van deze zomeractie zowat 70.000 kaarten ontvangen. Ze vertegenwoordigen een omzet bij de lokale middenstand van 3,5 miljoen euro. Den.Eet.Koop.Lokaal. mag dus beslist een succes genoemd worden.”